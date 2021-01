Veertig procent meer bezoekers, maar geen extra files: nieuw wegensysteem bij Efteling werkt

Commentaar Zwijgend kijken naar een Veenbrand: waarom spreekt niemand zich uit?

28 december Het brandt weer in Veen. Zoals vorig jaar, en het jaar ervoor. En daarvoor. Want ja, het is december en de lokale traditie wil dat er dan autowrakken in brand gaan met veel publiek erbij. Je zou er je schouders over kunnen ophalen. Als het niet zo gevaarlijk en duur was. En als de gemeente Altena niet toch al slecht scoorde wat coronabesmettingen betreft.