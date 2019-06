Vegan Strike Group kondigt nieuwe actie aan: fietsend naar Spanje om te protesteren tegen ‘stierenrennen’

SPRANG-CAPELLE - De dierenactivisten van de Vegan Strike Group gaan opnieuw demonstreren. Deze keer tegen het stierenrennen in Spanje. Dat maakt de organisatie vrijdag bekend tijdens een persconferentie in het NH Hotel in Sprang-Capelle.

De actie genaamd ‘Biking against bull fighting’ start op 14 juni. In drie weken tijd fietsen de activisten van Den Haag naar Pamplona in het noorden van Spanje waar ze op 4 juli ‘finishen’. Een route van 1400 kilometer. In Pamplona beginnen op 6 juli de traditionele ‘San Fermin feesten’. De Strike Group gaat daar tegen demonstreren. De actie begint in Den Haag met een protest voor het Tweede Kamer gebouw. Om 12 uur vertrekken de fietsers richting Breda.

San Fermin feesten

Tijdens de San Fermin feesten rennen duizenden Spanjaarden vóór en tussen de stieren over een 900 meter afgezette straat naar een arena. Volgens de Vegan Strike Group worden er bij de feesten jaarlijks vierenvijftig stieren vermoord.

De Vegan Strike Group sluit op 5 juli aan bij het protest tegen het stierenvechten dat ieder jaar door PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) en AnimaNaturalis wordt georganiseerd in de stad. Eerder organiseerde de Strike Group al protesten voor de Spaanse ambassade in Den Haag en bij het Nederlandse parlement. Ook hielden ze eerder vreedzame acties in stierenvechtarena's in Spanje, Zuid-Frankrijk, Portugal, Mexico, Peru en Colombia.

Volledig scherm De flyer tegen het stierenrennen © Vegan Strike Group

Raveleijn

Vier dierenactivisten, twee mannen en twee vrouwen, van de internationale Vegan Strike Group legden zondag 14 april de Raveleijn show in de Efteling tijdelijk stil, om aandacht te vragen voor vermeende ‘mishandeling’ van dieren die in de Efteling worden opgevoerd. Zij vinden het onacceptabel dat de paarden in Raveleijn met een brandend deken op hun rug door de arena moeten rennen. Acteurs van de Efteling-show slaagden erin de activisten te verjagen, maar de verstoorde show werd toch gestaakt en bezoekers, onder wie veel boze ouders, moesten de tribunes verlaten.

De demonstranten werden aanvankelijk opgepakt op verdenking van huisvredebreuk en mogelijke mishandeling van een persoon. De mishandeling viel later af en het OM vond dat smaad juridisch gezien het beste bij de acties aansloot. Later werd duidelijk dat justitie de eis van honderd uur taakstraf liet vallen voor de vier dierenactivisten. Ook werden ze niet meer veroordeeld voor smaad. Wel kregen ze een geldboete van 225 euro per persoon.

De beelden van de actie tijdens de Raveleijn show: