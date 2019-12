Veiliger de woonwijk uit; roep om aanpak kruisingen werpt vruchten af

Geerpark in Vlijmen groeit gestaag door, met elk jaar tientallen huizen erbij. Over een paar jaar statan er zo;n 800 woningen. Auto's die de nieuwbouwwijk in en uit willen, hebben twee keuzes: of via de Abt van Engelenlaan (aan de westkant), of via de Tuinbouwweg (aan de noordkant).