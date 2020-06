Veiligheid fietsers voorop: tijdelijke brug in gapend gat Halve Zolenpad

Fietsers moeten omrijden

Uit taxaties bleek al snel dat de brug total loss was. Waarna de gemeente zich moest gaan buigen over de vraag 'wat nu?'. In de tussentijd is er ter hoogte van de kruising Zeedijk-Spoorlaan-Eindstraat een gapend gat. Fietsers moeten sinds april omrijden via Eindstraat en Kastanjelaan-West. Dat is per saldo niet meer dan een paar honderd meter, maar volgens Van Bokhoven is die route niet echt veilig.