‘Veiligheid na hoogwater 1995 fors verbeterd, maar we zijn nooit klaar met onze dijken’

Het is vrijdag 31 januari precies 25 jaar geleden dat een kwart miljoen bewoners van het rivierengebied de boodschap kregen dat ze huis en haard moesten verlaten door het dreigend hoogwater. Die dag en de dagen erna kwam de grootste evacuaties in de naoorlogse geschiedenis op gang. Zware regenval verspreid over meerdere dagen in combinatie met grote hoeveelheden smeltwater leidde tot een extreem hoge waterstand die maar niet wilde wijken. ,,Die gebeurtenis heeft geleid tot een reeks van ingrijpende dijkverzwaringsmaatregelen waardoor de veiligheid aanzienlijk is verbeterd. Maar we zijn in deze regio nooit klaar, we zullen altijd waakzaam moeten blijven’’, legt Roorda uit.