Veiligheid voorop in Vlijmen en Drunen: ‘Veel wind en grote praalwagens, dat gaat niet samen’

Voor carnavalsvereniging De Componisten was het een hard gelag. ,,Vanaf augustus hebben we er zo veel tijd ingestoken om het publiek in Vlijmen iets moois te laten zien”, zegt secretaris Otto-Jan Visser. ,,Dan zakt je de moed wel in de schoenen als het feest niet doorgaat. Maar we waren er al bang voor dat dit zou gaan gebeuren.”



Ook in Dwergonië gaat de optocht niet door. Zondag wordt beslist of er op maandag kan worden gereden. In Zaandhaozenlaand (Elshout) wordt zondagochtend beslist of de wagens door de Kerkstraat en Kapelstraat zullen rijden.