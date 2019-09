Veiligheidsmarkt Drunen: ‘Ik wist niet dat een drugslab naar anijs ruikt’

In een grote grijze container staan aan weerszijden neppe hennepplanten en in een zilveren schaal ligt gedroogde hennep. Jeugdburgemeester Lisa van Hulten (11 jr) uit Vlijmen trekt een vies gezicht als ze eraan ruikt. Ze krijgt uitleg van een van de fraude inspecteurs van Enexis. Hij werkt in deze regio en blijft daarom liever anoniem. ,,Weet je hoe je een hennepkwekerij kunt herkennen?” vraagt hij haar. Lisa weet dat als in de winter de daken bedekt zijn met sneeuw en het wegsmelt, het er heel warm moet zijn. Ze antwoordt: ,,Dan is er vaak een kwekerij.”