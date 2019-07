Veiligheidsregio peilt mening over NL-Alert na brand Waalwijk

Mensen kunnen nu op internet hun mening geven over NL-Alert. De reacties worden gebruikt voor een onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het doel is om de berichtgeving verder te verbeteren. Het onderzoek zal ongeveer een jaar duren.

Waarschuwen

Sinds 2012 wordt NL-Alert ingezet om inwoners via hun mobiel te waarschuwen voor incidenten, zoals bijvoorbeeld brand, noodweer of gaslekkage.

Het is geen verrassing dat maandagavond niet alle Waalwijkers bereikt werden. Er zijn diverse redenen waarom de berichten soms niet doorkomen. Niet bij iedereen is het mobiel goed ingesteld. Ook slecht of geen bereik heeft soms invloed. Vooral bij het oudere type toestellen kan het schelen als iemand net op dat moment een zware app downloadt, filmpje kijkt of in gesprek is.