‘Ventilatie scholen Heusden is op orde’. ,,Maar veel hangt af van de gebruikers”

VLIJMEN - In bijna alle schoolgebouwen in de gemeente Heusden is inmiddels natuurlijke ventilatie aanwezig, al dan niet ‘geforceerd’ door afzuigventilatoren. Ook zijn in vrijwel alle scholen twee CO2-meters aanwezig.

Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders van Heusden op vragen van GroenLinks. Die wilde weten hoe het zit met de ventilatie, zeker nadat vorig jaar bleek dat die voor aanvang van schooljaar 2020/2021 niet op orde bleek te krijgen.

Ramen en roosters

In bijna alle scholen is nu dus sprake van natuurlijke ventilatie, in de vorm van bijvoorbeeld klepramen en/of ventilatieroosters hoog in het kozijn. Ook kunnen ramen en deuren tegenover elkaar worden opengezet, om een luchtstroming op gang te brengen. De uitzondering is basisschool 't Palet in Vlijmen, onderdeel van multifunctioneel accommodatie Caleidoscoop; daar is een duurzame klimaatinstallatie, aldus de gemeente.

Heusden heeft verdeeld over diverse schoolgebouwen ook CO2-meters geplaatst. Leerkrachten kunnen daarmee controleren of er voldoende wordt geventileerd. Zijn de waardes te hoog, dan kunnen bijvoorbeeld ramen en of deuren worden opengezet.

Gedrag van gebruikers

Waarbij Heusden opmerkt dat het staat of valt met ‘het gedrag van de gebruikers'. Met andere woorden: de CO2-meters moeten wel worden afgelezen en als het nodig is moeten docenten deuren, ramen of roosters openzetten. Alle scholen die vallen onder Scala, en dat zijn ze bijna allemaal, hebben minstens één CO2-meter. Hoe het is met de scholen die niet onder Scala vallen is niet duidelijk.

De ventilatie-eisen aan schoolgebouwen als middel om Covid-19 tegen te gaan, zijn de laatste tijd niet gewijzigd of aangescherpt, aldus burgemeester en wethouder. ,,De ventilatiesystemen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals die destijds golden. Nadere eisen worden niet gesteld, omdat het risico op verspreiding van het coronavirus door een tekort aan ventilatie nog steeds onduidelijk is.”

Subsidies

Heusden heeft subsidie gekregen om het ventilatiesysteem in de Lambertusschool in Haarsteeg te verbeteren. Het verder verbeteren van de ventilatie op scholen gebeurt op het moment dat een gebouw wordt gerenoveerd. Bij nieuwbouw van scholen gelden de eisen van het meest recente Bouwbesluit.