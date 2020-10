Ventileren tegen corona op school? ‘Het is gewoon niet te doen’

,,Ik ben bang dat we op sommige scholen helaas een beetje burgerlijk ongehoorzaam zullen moeten zijn”, zegt Henk van der Pas. Hij is directeur-bestuurder van stichting Scala, met veertien scholen in de gemeente Heusden. Kort door de bocht wil hij zeggen dat ze niet bij elke Scala-school voortdurend de ramen en deuren tegen elkaar open zetten, zeker niet nu het inmiddels behoorlijk herfstig is. ,,Ze proberen het wel, ze hebben écht de intentie, maar het is niet te doen. Dat kinderen met een jas aan in de klas moeten zitten, dat vind ik gewoon heel droevig.”

Geen superduper-ventilatie

Qua coronaregels horen alle scholen aan het Bouwbesluit 2012 te voldoen. Maar daarmee ben je nog lang niet corona-proof. Om voldoende schone lucht te kunnen garanderen, zullen scholen zonder modern luchtverversingssysteem extra moeten ventileren.

Van der Pas: ,,Al onze schoolgebouwen op één na zijn ouder dan dertig jaar.” Dat betekent dat ze geen superduper-ventilatie hebben staan die verse lucht van buiten aanzuigt en verwarmt en ‘oude’ lucht afvoert.

Bij Scala gebruiken ze CO2-meters om te bepalen of het tijd is om te ventileren of niet. ,,Die dingen kosten 150 euro. Wij hebben in totaal 170 lokalen, reken maar uit. Dat kunnen we niet betalen. En we kunnen wel bij de gemeente gaan vragen om een bijdrage, maar je weet al wat het antwoord gaat zijn.”

En dus heeft Scala slechts enkele CO2-meters per school aangeschaft. ,,Gelukkig is CO2 een goede graadmeter om te beslissen of je moet luchten.”

Van de Pas baalt als een stekker: ,,Ventilatie ís belangrijk. Alleen moet het basisonderwijs nu meeliften op de hysterie, terwijl basisscholen helemaal geen grote bron van besmettingen zijn. Dat speelt veel meer in het voortgezet onderwijs. Het is niet uit te leggen dat de overheid bepaalt dat kinderen tot 13 jaar die verkouden zijn gewoon naar school kunnen, terwijl diezelfde overheid je laat ventileren om besmetting te voorkomen.”

‘Gaat het om het bekostigen van materialen ... dán blijft de overheid achter’

Bij Stichting Bravoo, met basisscholen in Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel en Loon op Zand, is bestuursvoorzitter Robert Venema het volmondig met zijn collega eens. ,,We hebben nog steeds gedonder met de ventilatie. Ik moet zaken doen met vier gemeenten. ‘Hou ons op de hoogte’, zeggen ze. Gaat het om het bekostigen van materialen ... dán blijft de overheid achter.”

De Bussel in Kaatsheuvel op de eerste schooldag. Dan kun je de ramen nog wel open gooien. De school heeft overigens wel een goed luchtverversingssysteem.

Volgens Venema is het een kwestie van roeien met de riemen die hij heeft. ,,We doen wat verantwoord en mogelijk is ... luchten voor school, tijdens het speelkwartier, de middagpauze, dan kom je een heel eind. Maar het is nu al twintig graden kouder dan in augustus. Hoe moet dat als het straks gaat vriezen?”

Een rondgang langs de middelbare scholen in de Langstraat leert dat de luchtverversingssystemen daar beter op orde zijn. ,,Bij ons wordt de lucht acht keer per uur ververst”, zegt Moller-directeur Kees Maas. Samen met de Walewyc-mavo huist het Dr. Mollercollege in een modern pand van zes jaar oud in Waalwijk.

Ook bij het d’Oultremontcollege in Drunen is de ventilatie grotendeels op orde, meldt directeur Paul Jankowski. ,,Een deel van onze gebouwen dateert uit 2014. We hebben ook een deel dat uit 1978 stamt, daar moeten we het hebben van natuurlijke ventilatie, dus ramen en deuren. In combinatie met een trui in plaats van een T-shirt lukt dat wel. Ze zitten bij ons nog niet te vernikkelen.”

‘Alles laten doormeten’

,,Wij hebben alles laten doormeten”, zegt Kees Smit, directeur van het Willem Van Oranje college in Waalwijk. ,,We zijn er gerust op dat we op een verantwoorde manier onderwijs kunnen geven. Met extra luchten en CO2-meters komen we er wel. Het zal niet altijd even warm zijn, maar we willen ook niet voor de buitenlucht stoken.”

Scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk is twee jaar geleden grotendeels gerenoveerd. Directeur Otto Dooijes: ,,We hebben alles op orde, op enkele lokalen na, daar hebben we provisorisch oplossingen voor bedacht. Bij ons geen dikke truien of fleecedekentjes.”

Hoodie- ontwerpwedstrijd

Bij het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel staan de ramen zoveel mogelijk open en zijn ze druk met CO2-meters. ,,We hebben nu een beloningssysteem”, zegt adjunct-directeur Susan van Pinxteren. Met goed corona-gedrag kunnen leerlingen punten verdienen. ,,We denken er bijvoorbeeld aan hoodies beschikbaar te stellen. Maar of de leerlingen dat zien zitten, een hoodie van school? Misschien kunnen we er een ontwerpwedstrijd aan koppelen.”