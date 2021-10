Verbazing in Waalwijk: bouwaanvraag ging vroeger op een kladblaadje

WAALWIJK - Tien cursisten, die belangstelling hebben voor hun familiegeschiedenis, ontdekten in Bibliotheek Waalwijk dat internet een grote bondgenoot is.

Volledig scherm Nederland, Waalwijk, cursus familiegeschiedenis in de bieb. Foto Jan Quirijns © copyright Marc Bolsius

Een simpele tekening met een paar maatvoeringen, waarschijnlijk gemaakt op een kladblok. ,,Dit heeft mijn vader getekend”, zegt Jan Quirijns. Hij is oprecht verbaasd: met de zoekfunctie van Streekarchief Langstraat Heusden Altena heeft hij met een paar muisklikken de start van de onderneming aan de Van der Duinstraat 5 in Sprang-Capelle, die uitgroeide tot Quirijns Carrosseriebouw, gevonden. ,,Een bouwaanvraag, zonder gedoe. Kun je nu niet mee aankomen.”

Andries Pruijssers doet in de Bibliotheek Waalwijk, waar deze middag het streekarchief voor tien belangstellenden een cursus Familiegeschiedenis opschrijven houdt, ook een ontdekkling. ,,Kijk, de overlijdensakte van mijn broertje. Die was vijf jaar toen hij overleed. Heel bijzonder.”

Quote Een stamboom is dood hout. Het wordt pas echt interes­sant als je het in de geschiede­nis van de streek plaatst Nol Kleijngeld

Alle cursisten willen meer of minder duiken in de geschiedenis van hun familie. Johan Vermeltfoort: ,,Volgend jaar ga ik met pensioen, dus dan heb ik alle tijd. Ik ben nieuwsgierig naar mijn achtergrond. Alleen heb ik geen idee waar ik moet beginnen. Dat hoop ik vanmiddag te horen.” Zijn achternaam intikken op de site van het streekarchief levert niks op. ,,We komen niet uit deze regio.”

Voordat Malu Kohnstaam, die bij het streekarchief onder meer de educatie verzorgt, de cursisten inwijdt in ongelooflijke mogelijkheden die internet biedt om te spitten in de historie van de eigen historie – vooral Delpher is een goudmijn -, trapt Nol Kleijngeld af.

De voormalig docent geschiedenis raadt de cursisten af om niet alleen namen, geboorte- en sterftedata te zoeken. ,,Een stamboom is dood hout. Het wordt pas echt interessant als je het in de geschiedenis van de streek plaatst, het verhaal eromheen vertelt.”

'Vorm van slavernij’

Zelf heeft hij dat gedaan met de Kleijngelds en kwam daarbij interessante verhalen tegen. ,,Toen de vader van mijn opa was overleden, bleef zijn stiefmoeder met zes kinderen achteren. Dus verhuisden de oudsten drie, onder wie mijn opa, als bestedeling naar Kaatsheuvel. Bestedeling: als metselaar werkte hij voor kost en inwoning bij een aannemer. Een vorm van slavernij dus.”

Het was zelfs bij wet verboden. Schandalig? Ja. Maar: was het niet gebeurd, had er dan een bouwbedrijf Kleijngeld ontstaan? Sterker nog: dan was Nol Kleijngeld nooit geboren.

Volgens Kleijngeld hoef je lang niet altijd het wiel uit te vinden. ,,Ga op internet zoeken of je stamboom of familiegeschiedenis al is uitgezocht. Maar wees kritisch: er worden fouten gemaakt.”

Johan Vermeltfoort heeft er wel iets van opgestoken. Maar de Waalwijker had er meer van verwacht. ,,Ik had gehoopt meer tools in handen te krijgen over hoe te zoeken naar je familiegeschiedenis, dus stamboomonderzoek. Zo stond het ook aangekondigd. Het ging toch vooral over hoe online om te gaan met de functie van het streekarchief.”