Verbazing over ‘onduidelijk’ fietsverbod in Waalwijk: ‘Is er niets geleerd van het verleden?’

WAALWIJK - Het fietsverbod in de Waalwijkse Stationsstraat zorgt voor onnodige verwarring. De ChristenUnie deelt die conclusie, en heeft kritiek op de onduidelijke bebording. Volgens haar is het niet de eerste keer dat de gemeente zo’n fout maakt.

In de Stationsstraat, tussen pizzeria/grillroom Volkan en het Raadhuisplein, geldt sinds kort een fietsverbod. Bij de entree van het winkelgebied staan borden, die daarop wijzen. Alleen als winkels en horeca gesloten zijn, is de fietser welkom, zo valt er te lezen. Maar concrete tijden worden niet genoemd.

Quote Iedere ondernemer in het centrum hanteert zijn eigen openings­tij­den. Hoe moet een fietser daarvan op de hoogte zijn? Jan van Groos, ChristenUnie

Het leverde eerder al veel verbaasde reacties op van mensen, die niet weten wanneer ze nu wel of niet door de Stationsstraat mogen fietsen. En de ChristenUnie kan zich die verbazing goed voorstellen. De partij vraagt het college om opheldering. ,,In het centrum van Waalwijk hanteert elke ondernemer zijn eigen openingstijden”, stelt fractievoorzitter Jan van Groos. ,,Hoe moet een fietser daarvan nu op de hoogte zijn?”

De gemeente gaf in een eerdere reactie aan dat er vanaf half negen ’s ochtends tot ’s avonds twaalf uur eigenlijk niet in dit gebied gefietst mag worden. Waarom er geen concrete tijden op de borden staan vermeld, werd niet helemaal duidelijk.

Quote Toen het betaald parkeren was gekoppeld aan de openings­tij­den van de winkels was er evenveel verwarring Jan van Groos, ChristenUnie

Volgens Van Groos heeft het college niets geleerd van het verleden. ,,Want toen het betaald parkeren was gekoppeld aan de openingstijden van de winkels was er evenveel verwarring”, blikt hij terug. ,,Die verdween toen concrete tijden werden aangegeven.”

De partij vraagt zich af of niemand in de organisatie op de hoogte is van deze eerder gemaakte fouten. En als er wel voor gewaarschuwd is, waarom dan toch anders is besloten.

Vraagtekens bij fietsbeleid

De ChristenUnie zet sowieso zijn vraagtekens bij het fietsbeleid in het centrum van Waalwijk. Volgens de partij wordt (een deel van) het stadshart steeds moeilijker bereikbaar wordt per fiets. En ze vindt dat een slechte zaak. Van Groos wil weten of de winkeliers wel ingestemd hebben met het fietsverbod in de Stationsstraat. ,,De winkeliers waren tot voor kort grote voorstanders van het toestaan van het fietsen op de promenade.”

Het college buigt zich nog over de vragen.