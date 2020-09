Verboden inkomenseis gratis huwelijken levert telefoontje minister op; Heusden en Waalwijk op vingers getikt

Horeca mag ook terras in de winter: Waalwijk biedt hulp in coronatijd

11 september WAALWIJK - Alle horecazaken in de gemeente Waalwijk mogen ook in de wintermaanden een terras houden. De gemeente schiet op deze manier ondernemers te hulp in coronatijd. Ze kunnen binnen vaak veel minder gasten kwijt, omdat die anderhalve meter afstand moeten houden. Met de terrassen hebben de ondernemers extra ruimte voor bezoekers.