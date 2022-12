‘Verbreding A27 geen gevaar voor pijlers Nato-brug bij Sleeuwijk’

Heusden weer in kerstsfeer tijdens het candelight shoppen

Op vrijdag en zaterdag vond het evenement Christmas by Candlelight 2022 plaats. Het is donker en koud maar de bezoekers van het Candlelight shoppen in Heusden warmen zich bij de vuurtjes of op de verwarmde terrassen. De sfeer is goed en de bezoekers komen van heinde en verre. En in tegenstelling tot voorgaande edities heeft het Toeristisch Informatie Punt ’s avonds ook de deuren geopend.

18 december