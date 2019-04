Verdachte moord Laura Korsman uit Werkendam overgeplaatst na zorgen om psychische toestand

De enige verdachte is vanuit de gevangenis in Dordrecht overgeplaatst naar Zwolle, omdat daar een speciale afdeling is voor mensen met psychische problemen. Zijn advocaat Willem Jan Ausma legt uit: ,,In het gewone huis van bewaring maakten ze zich zorgen om hem. Daarom is hij overgeplaatst.’’

De psychische worsteling van de enige verdachte in de zaak zou alles te maken hebben met persoonlijke gebeurtenissen in het verleden van M. Niet alleen kende hij een traumatische ervaring in 2015, toen hij werd ontvoerd en mishandeld door leden van de motorbende Catervarius, die nog geld van hem tegoed zouden hebben. Ook ervaringen in zijn jeugd spelen volgens Ausma mee.

Onderzoek

De verdachte is inmiddels onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek naar zijn psychische gesteldheid wordt volgende week verwacht. Dat is ruim voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen hem, die op 14 mei gepland staat.

Voor die zitting moet ook nog een Engelsman verhoord zijn, die Zamir de avond voor de moord op 11 juli ontmoette tijdens een houseparty. Maar door de Brexit heeft dit verhoor weinig prioriteit voor de Engelse politie, bleek vandaag tijdens de derde tussentijdse zitting in de zaak. Zowel het Openbaar Ministerie als advocaat Ausma vinden het verhoor niet noodzakelijk. Ausma: ,,De zaak staat of valt daar niet mee.’’

Volledig scherm De Bosboomstraat daags na de moord. © Sem van der Wal

Op de avond voor de moord was Zamir M. (alias dj Sammy G.) naar het feest in de Melkweg in Amsterdam gegaan, waar zijn ex-vriendin Laura ook was. Mogelijk kan de Engelsman meer vertellen over eventueel drugsgebruik door M. die avond en over zijn houding tijdens het feest.

Tijdens de houseparty zocht hij oogcontact met de 24-jarige vrouw die hij stalkte, maar zou hij haar niet hebben aangesproken. Direct na het feest is hij doorgereden naar Utrecht, waar hij Laura opzocht in haar studentenhuis in de Bosboomstraat.

Ook vandaag legde de verdachte geen verklaringen af. Dat doet hij op 14 mei wel. Hij zit sinds de dag dat Laura dood werd gevonden vast. ,,Hij ontkent niet’’, zei advocaat Ausma eerder.