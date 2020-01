Verdachte opgepakt na vondst hennepkwekerij in Waalwijkse loods

Atletiekac­com­mo­da­tie Sleeuwijk weer flinke stap dichterbij

28 januari SLEEUWIJK - En weer ging het over de aanleg van de atletiekaccommodatie voor Altena Road Runners en de verplaatsing van de paardensportvereniging in Sleeuwijk. De politiek in Altena heeft er al heel wat vergaderingen aan besteed. Een concreet besluit ligt er nog niet. Maar dat zit er nu toch wel aan te komen, zo bleek gisteravond tijdens de opiniërende vergadering. Over twee weken zal, naar mag worden aangenomen, de raad ermee instemmen.