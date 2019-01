Verdachte van moord op Laura verschijnt nu wel in het openbaar

Laura Korsman deed aangifte tegen de Nieuwegeiner en kreeg zelfs een alarmknop aangeboden, om de politie direct te kunnen waarschuwen bij overlast. Maar dat kon niet voorkomen dat zij met een mes om het leven werd gebracht. Tijdens de vorige zitting in oktober bleek al dat Zamir heeft toegegeven dat hij in de woning was op de dag van de dood van Laura.



Ondertussen is M. nog niet onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Aan dit onderzoek naar zijn persoonlijkheid wil hij wel meewerken, maar de overplaatsing vanuit de gevangenis kan door wachtlijsten nog wel enkele maanden op zich laten wachten.



Inmiddels is naar verwachting het onderzoek naar de dood van de studente wel afgerond. Tijdens de zitting van komende donderdag worden vooral onderzoekswensen en de overige stand van zaken in het moordonderzoek besproken.