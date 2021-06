Verdachten drugslab Werkendam zitten vast en mogen geen contact hebben met buitenwereld

Voordat ze zelf de loods binnenging, riep de politie de hulp in van de brandweer. Die verrichtte metingen om te zien of er geen gevaarlijke dampen in het pand hingen. Toen eenmaal het sein veilig was, startte het onderzoek. Daarbij zijn ook Recherche en Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) betrokken. LFO zijn specialisten op het gebied van drugslaboratoria.

Op het spoor

De politie kan nog niet zeggen welke drugs er in het Werkendamse havengebied werden geproduceerd. Evenmin is al duidelijk hoe ze het lab op het spoor is gekomen. Het onderzoek loopt nog. Wanneer ter plaatse alle benodigde informatie is verzameld, worden de mogelijk aangetroffen productieapparatuur en grondstoffen afgevoerd. Het is nog niet bekend wanneer het laboratorium wordt ontmanteld.