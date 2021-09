Verdeling van woningen in Waalwijkse wijk Akkerlanen roept vragen op: ‘Is dit wel eerlijk?’

Tóch bedrijfs­hal­len op weiland Heesbeen, maar wel een stuk kleiner

22 september HEESBEEN - Het wordt allemaal kleinschaliger, maar aan de noordkant van het Verdoornterrein in Heesbeen kunnen bedrijven komen. Wat in de toekomst met de rest van het terrein gaat gebeuren is nog onduidelijk. Woningbouw blijft in principe mogelijk.