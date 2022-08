Verenigingen Heusden, opgelet: er ligt 45.000 euro klaar voor gezamenlijke activiteiten

Na ontucht heeft meisje van 6 nachtmer­ries: cel en tbs geëist

BREDA - ,,Ik was woedend, boos, teleurgesteld. Ik had het gevoel dat ik had gefaald als ouder en heb lang een schuldgevoel gehad.’’ Aan het woord is de moeder van een meisje van nog maar zes jaar oud, dat in Waalwijk door haar neef zou zijn verkracht.

