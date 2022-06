‘Vergunning voor frietkar Vlijman was onterecht’, concludeert de bezwarencommissie

Waterbouw­be­drijf uit Hank moet weg voor de aanleg van de A27: ‘Ik wil zo’n hoog mogelijke prijs krijgen’

DEN HAAG/HANK – Waterbouwbedrijf Kragtbouw ligt flink in de clinch met Rijkswaterstaat over de ligplaats van de woon- en kantoorboot in een insteekhaven aan het Keizersveer in Hank.

17 juni