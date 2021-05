Vergunning voor tijdelijk wonen in de Vossenberg: maximaal 16 mensen, maximaal een jaar

Volgens wethouder Gerard Bruijniks is het niet de bedoeling dat het voormalige zorgcomplex ook echt een jaar lang wordt verhuurd. ,,De planning is dat het pand na de zomer wordt gesloopt.”

De Vossenberg kan op dit moment nog niet tegen de vlakte omdat er vleermuizen in zitten. ,,Vleermuizen zijn beschermde dieren, die mag je niet verjagen", zegt Bruijniks. In de omgeving zijn lokkasten neergezet om de vleermuizen weg te krijgen. De verwachting is dat de dieren na de zomer zijn vertrokken. ,,Maar omdat je nooit precies weet hoe het loopt, geven we de vergunning ruim af. We willen niet dat we de vergunning straks weer met een maand moeten verlengen. Een jaar is in dit geval gebruikelijk.”

Veiligheid

Loon op Zand staat de tijdelijke bewoning toe vanuit het oogpunt van veiligheid. ,,Het pand staat nu leeg. We willen niet dat mensen naar binnen gaan klimmen. Op deze manier is er toezicht.”

Omwonenden die zo snel mogelijk af willen van het oude gebouw hoeven niet bang te zijn dat huurders aanspraak kunnen maken op een huurcontract van een jaar. ,,De contracten zijn meteen opzegbaar zodra de sloop kan beginnen", zegt Bruijniks.

Quote De huurcon­trac­ten zijn meteen opzegbaar zodra de sloop kan beginnen. Gerard Bruijniks, wethouder Loon op Zand

De aanvraag om de Vossenberg tijdelijk te mogen verhuren, leidde onlangs in de buurt tot ophef. Zestien omwonenden meldden zich op het gemeentehuis. Volgens Bruijniks ging het de bezwaarmakers vooral om duidelijkheid. ,,De communicatie is niet goed geweest. Omwonenden zagen dat er iets ging gebeuren, maar wisten niet precies wat. Daar hebben we het ook over gehad met Elde Maasduinen. Dat moet voortaan beter.”

Nieuwbouw

Wanneer Elde Maasduinen het oude zorgcentrum heeft gesloopt, wil woningcorporatie Casade woningen gaan bouwen op de plek. De procedure voor het bestemmingsplan is inmiddels in volle gang. Volgens wethouder Bruijniks komen er 50 tot 70 sociale huurwoningen plus 12 luxe woningen voor de kapel. De huurwoningen zullen in grootte verschillen. ,,We willen ook bouwen voor spoedzoekers. Mensen die bijvoorbeeld door een scheiding (tijdelijk) een andere woning nodig hebben.” Nu trekken deze woningzoekenden vaak naar een huisje op een vakantiepark en dat is niet de bedoeling.