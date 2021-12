Verhaal van Westelijke Langstraat moet meer gaan leven: mix van natuur, cultuur én recreatie

Het gebied De Westelijke Langstraat, ten zuiden van de A59, wordt flink onder handen genomen. De gemeente ontwikkelt daar samen met provincie, waterschap en Staatsbosbeheer nieuwe natuur. Bij het miljoenenproject is ook speciale aandacht voor cultuurhistorie en recreatie.

De betrokken partijen hopen dat meer mensen het natuurgebied gaan ontdekken. Veel bezoekers kennen de verhalen achter de Westelijke Langstraat ook niet. Om daar verandering in te brengen, worden begin volgend jaar informatie-borden neergezet bij de belangrijke toegangswegen.

Het plan is om later ook nog stalen informatie-zuilen te plaatsen bij de wielen in het gebied, met tekst en uitleg over deze waterplassen en wandelroutes in het gebied.

Bij de bekende wielen kan dan nog een stalen paal (dukdalf) komen, die het waterpeil aangeeft. ,,Maar hiervoor is meer onderzoek en overleg nodig, bijvoorbeeld met staatsbosbeheer”, legt de gemeentewoordvoerder uit. ,, Ook moeten we goed kijken waar we die dukdalven precies plaatsen. Ze moeten wel te bereiken zijn.”

Aantrekkelijke entree

Waalwijk ziet ook kansen om bij de Winterdijk een aantrekkelijke entree te maken naar het natuurgebied. De gemeente kocht hiervoor al eerder een eerder vervallen woning . Op deze plek is straks ruimte voor een 'pleisterplaats’ met een parkeerplek voor bezoekers. Ook kunnen wandelaars en fietsers hier uitrusten en van het slagenlandschap genieten, zo is het plan. Er wordt nu nog nagedacht over de exacte inrichting, de aanleg start naar verwachting in 2022.

Het gebied moet straks beschikken over aantrekkelijke wandelroutes. Voor de bezoekers moet de bijzondere geschiedenis van dit gebied ook meer gaan leven. Die historie gaat ver terug. Van bijvoorbeeld het eeuwenoude slagenlandschap, de turfwinning, de Elisabethsvloed tot de meer moderne ontwikkelingen. Overal zijn daar nog elementen van te ontdekken.

De kunst is om het verhaal van de Westelijke Langstraat te gaan vertellen. Er zijn hiervoor een aantal cultuurhistorische projecten in de maak, met thema’s als de schans, het bodemprofiel, de Meerdijk, de wielen en de turfwinning. Diverse organisaties, bewoners en andere belanghebbenden droegen hiervoor ideeën, wensen en ontwerpen aan. Maar lang niet al deze projecten bleken technisch haalbaar en betaalbaar. Nu wordt gekeken wat wel te realiseren is, en ook in de natuur past.