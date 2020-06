Verhalen uit oorlogstijd Sprang-Capelle met herinneringen van ooggetuigen

SPRANG-CAPELLE Voor het eerst zijn de oorlogsjaren en bevrijding van Sprang-Capelle belicht vanuit herinneringen van de mensen die erbij waren, met interviews en dagboeken. ‘Ooggetuigen van WO2 in Sprang-Capelle’ is een boek waarin beleving en emoties voornamer zijn dan de feiten.

Eigenlijk was de oorlog tot halverwege 1944 nauwelijks merkbaar in het dagelijks leven van Sprang-Capelle, op beperkingen als de avondklok en voedselbonnen na. ,,Pas tegen het einde van de oorlog, toen de V1's in aantocht waren, werd het echt spannend", vertelt Koos Nieuwenhuizen, een van de auteurs van het boek. ,,Het zijn persoonlijke verhalen die tussen de regels door een goed beeld geven van ons dorp ten tijde van de oorlog."

In de aanloop naar de viering van 75 jaar vrijheid ontstond het idee bij Hans van den Burg (70), Koos Nieuwenhuizen (82) en Hans Dorr (71) om als redactie aan de slag te gaan met ooggetuigenverslagen uit de Tweede Wereldoorlog. Een oproep in het blad van de heemkundevereniging leverde bruikbare aanknopingspunten op en samen met de vaste interviewers Marja de Bie en Elly Herfst werden herinneringen opgetekend in zestien verhalen.

Verzetsgroep André

Ondanks de relatieve rust in de beginjaren van de oorlog 'rommelde' het in het dorp. Verzetsgroep André streed tegen leden van de Landwacht, de hulppolitie voor de Duitsers. Landwachters verraadden onderduikers en Joden en zagen er op toe dat bij boeren niet gerommeld werd met de voedselregistratie.

Jan Boezer was lid van de Landwacht (pas 3 maanden). In het boek tekent Hans Dorr een verhaal over hem op op basis van verhalen van Jan Boezer jr. ,,Op Dolle Dinsdag 5 september 1944 speelden zich in Nederland allerlei emotionele taferelen af. Het land kon elk moment bevrijd worden en mensen van het verzet begonnen 'foute' mensen op te pakken. Zo ook in Sprang-Capelle."

Volledig scherm Een tank in Sprang-Capelle met op de achtergrond Raadhuisstraat 29, het huis van de familie Nieuwenhuizen. © Marcel Donks

,,In een boerderij zette Verzetsgroep André twaalf Landwachters/ NSB'ers vast als voorschot op de bevrijding. Op de eis van de SS om de Landwachters vrij te laten werd niet ingegaan, wat toenmalig burgemeester Moonen van Waalwijk en Joop Hoffmans - ook uit Waalwijk - het leven kostte. Uiteindelijk liet de verzetsgroep elf gevangenen vrij; Jan Boezer werd vermoord, waarschijnlijk uit angst voor verraad. Jan Boezer jr werd op die manier nog voor zijn geboorte gebrandmerkt: in ons boek vertelt hij postuum in eigen woorden zijn verhaal."

Andere interessante verhalen in Ooggetuigen zijn die van het opblazen van de MASt (munitieopslag), 'Dad's history' van Koos de Jong, een tiener tijdens de oorlogsjaren en het dagboek van soldaat L.M. van de Boogaart.

Zonder keuze

,,Het is juist de diversiteit aan invalshoeken die deze uitgave voor iedereen interessant maakt", vertelt Van den Burg. ,,Verhalen die verteld worden door mensen die zonder keuze opeens deel uitmaakten van een land in oorlog. Het dagelijkse leven, de angst, het verraad: we hebben de verhalen zoveel mogelijk authentiek gelaten zodat ze niet aan kracht verliezen. We kijken met trots terug op de uitgave van dit unieke document. Zo blijft deze geschiedenis bewaard en herinnerd. Ook na vijfenzeventig jaar."

'Ooggetuigen van WO2 in Sprang-Capelle' is een boek van Heemkundevereniging Sprang-Capelle met een oplage van 560 stuks. Het boek is voor 10 euro te bestellen via koos@heemkundesprangcapelle.nl of via telefoon 0416-277386.