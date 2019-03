‘Verhalende spelavonden’ in bibliotheek in Oudheusden moeten sociale contacten bevorderen

Waalwijk móet aan de bak met het klimaat: ‘Anders bepaalt Den Haag straks wat hier gebeurt’

8:03 WAALWIJK - Waalwijk klimaatneutraal in 2043 zo was de afspraak tien jaar geleden. Tot nu toe is drie procent van die doelstelling gehaald. Eric de Jong is aangesteld om extra gas te geven. In dit tempo doorgaan is geen optie, weet hij. ,,Dan bepaalt Den Haag straks wat hier gebeurt.”