Verhuizing bibliotheek kost in korte tijd half miljoen meer dan gedacht

Bieb kan nek uit strop halen; vol gas verder met onderzoek naar verhuizing

DRUNEN - Nu de toekomst van De Voorste Venne in Drunen dankzij (extra) financiële steun van de gemeente lijkt veiliggesteld, is voor de bibliotheek een belangrijke hobbel genomen om verder te gaan praten over verhuizing naar het cultureel centrum. ,,We gaan nu de voorwaarden, onze wensen en de kosten op een rij zetten”, aldus voorzitter Henk Willems.

17 december