Verhuizing bibliotheek naar Voorste Venne in Drunen is kansrijk: vaart achter verder onderzoek

De gemeenteraad moet in september nog wel met het voorbereidingskrediet instemmen. Maar de kans dat de politiek dwars gaat liggen, is niet groot. De verhuizing is een vurige wens van haar.

Bij groen licht worden de plannen verder in de steigers gezet. Als alles meezit, ligt er in het voorjaar van 2022 een voorlopig ontwerp. Het streven blijft om de bieb in 2023 te verhuizen. De verwachting is dat het plan voor één miljoen euro te realiseren valt.

De verhuizing van de bieb is een gevoelig dossier. Eerdere pogingen strandden, maar nu lijken alle partijen op één lijn te zitten. ,,We zijn heel enthousiast”, stelt wethouder Peter van Steen. ,,In het college was er dan ook nauwelijks discussie over. We moeten snel aan de gang met dit plan. Het is mooi dat nu alles in zo’n goede harmonie verloopt.”

‘Vlekkenplan’

In opdracht van de gemeente hebben de besturen van de bibliotheek en De Voorste Venne onderzoek gedaan naar een verhuizing. En ze zien mogelijkheden, zo werd eerder al duidelijk. Er ligt een ‘vlekkenplan’ hoe de nieuwe indeling van het complex zou kunnen worden. Deze is gemaakt door de architect, die eerder betrokken was bij de grote verbouwing van De Voorste Venne.

Quote We zijn heel enthousi­ast. We moeten snel aan de gang met dit plan. Het is mooi dat alles in zo'n goede harmonie verloopt Peter van Steen, Wethouder Waalwijk

Er komt nu verder onderzoek naar de haalbaarheid. Kansen en risico’s worden in beeld gebracht. Ook moet goed gekeken worden naar zaken als geluid, brandveiligheid en de drank- en horecavergunning. Van Steen verwacht in dat opzicht geen onoverkomelijke problemen.

Toch gaat het om een flinke verbouwing. De bibliotheek komt in de huidige plannen in de ruimte van poppodium Utopia. De entree van De Voorste Venne wordt heringericht en het cultuurcafé en de receptie zullen voor meer doeleinden gebruikt gaan worden.

Woningbouw

De betrokken partijen zien allerlei voordelen in een verhuizing. Het huidige gebouw van de bibliotheek aan de Van Rooseveltstraat is verouderd. Bij een verhuizing biedt deze locatie wellicht kansen voor woningbouw. ,,En daar is grote behoefte aan”, aldus Van Steen.

Een bibliotheek in De Voorste Venne moet voor veel meer aanloop zorgen. Ook kunnen de organisaties nauw met elkaar samenwerken. Eén van de nadelen is dat het wel passen en meten is, en de bibliotheek bijvoorbeeld ruimte in zal moeten leveren.

Als het voorontwerp klaar is, wordt ook meer duidelijk over de kosten. De investering die de gemeente voor de verbouwing doet, wordt doorberekend in de huur aan de organisaties. Wat dit voor de afzonderlijke exploitaties van de bibliotheek en De Voorste Venne betekent, zal later blijken. De organisaties zullen ook tot goede onderlinge afspraken moeten komen.