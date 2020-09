Verkeer Altenaweg in Waalwijk tijdelijk stil door inschattingsfout vrachtwagenchauffeur

Facebook blokkeert pagina Huis van Sinter­klaas in Waalwijk: ‘Op de nieuwe pagina geen Zwarte Pieten meer’

9 september WAALWIJK - En ineens was hij weg, de Facebookpagina van Het Huis van Sinterklaas in Waalwijk. Geblokkeerd door Facebook zelf. ,,We weten dat Facebook geen foto's van Zwarte Pieten meer accepteert. Maar we gingen ervan uit dat ze daar vanaf nu op gingen letten", zegt Antoinette Cauli van Het Huis van Sinterklaas. ,,We hebben er niet aan gedacht dat het ook voor foto's van vorige jaren zou gelden.”