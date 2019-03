‘Verkeer hoort op A59, geen racebaan in de polder’

video Kinderen onderzocht in ambulance na brand op basis­school Wereldwijs in Drunen

13:28 DRUNEN - Bij basisschool Kindcentrum Wereldwijs aan de Beukstraat in Drunen is maandagochtend brand uitgebroken. Kinderen en personeel, die door de rook de school hebben verlaten, zijn voor de zekerheid onderzocht door ambulancepersoneel. Er is niemand gewond geraakt.