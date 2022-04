Verkeersbureau kijkt naar ‘ongelukskruising’ Kaatsheuvel: gemeente verwacht snel advies

Op de kruising met de nieuw aangelegde snelfietsroute zijn afgelopen jaar veel ongelukken gebeurd, geregeld ook met ernstig letsel. Ondanks klachten van inwoners bleef de gemeente lange tijd zeggen dat de kruising veilig is. Eind februari, na het zesde ongeluk in een half jaar tijd, concludeerde de gemeente dat de praktijk ‘anders is'. ,,Over het ontwerp van de kruising is zorgvuldig nagedacht. Er is overleg geweest met de politie, de provincie, maar het is duidelijk dat het niet goed gaat en dus gaan we concreet kijken naar maatregelen.”