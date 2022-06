Verkeerschaos op A15 en A27 nadat auto op vrachtwagen botst; twee zwaargewonden

OM weet zeker daders te hebben van ‘inbraak die heel Werkendam bezig hield’, maar bewijs ontbreekt

BREDA/WERKENDAM - ,,Ik ben ervan overtuigd dat deze verdachten betrokken zijn geweest bij de woninginbraak’’, zei officier van justitie Lucienne den Braber dinsdag in de rechtbank in Breda. Toch volgde geen strafeis tegen de twee mannen. Het wettig bewijs ontbreekt in haar ogen. ,,Met pijn in mijn hart rest maar één conclusie: deze twee heren vrijspreken.’’

