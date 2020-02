Verkeersluw centrum van Vlijmen. Het nadenken begint

Twee bestuur­ders bekeurd in Waalwijk: één zonder rijbewijs, ander onder invloed

8:55 WAALWIJK - Twee bestuurders zijn zaterdag op de vroege ochtend bekeurd in Waalwijk. De één zat op een bromfiets en had geen rijbewijs, de ander zat op een snorfiets en was onder invloed van alcohol. Dat meldt de politie.