‘Verkeersman’ Van Os stapt op bij Heusden één, gaat alleen verder en wordt lid Gemeentebelangen. ,,Bij grotere partij meer ruimte”

VLIJMEN - Raadslid Thomas van Os (64) is opgestapt bij Heusden één. De Vlijmenaar gaat tot de verkiezingen verder als zelfstandige fractie. Van Os kan zich niet vinden in de rol die de partij voor hem in petto had.

Volgens Van Os wilde de partij dat hij bij de verkiezingen in maart in feite alleen zou gaan fungeren als stemmentrekker. Wanneer hij gekozen mocht worden, werd hem gevraagd afstand te doen van zijn zetel. ,,Dat wil ik niet, dat zou kiezersbedrog zijn, de boel besodemieteren.”

Volledig scherm Thomas van Os stapt uit Heusden één en gaat als zelfstandige fractie verder. © Paul Engelkes/ gemeente Heusden Van Os, die sinds 2018 in de raad zit, zegt al door drie partijen te zijn benaderd om de overstap te maken. Het is volgens hem bijna honderd procent zeker dat het Gemeentebelangen wordt. Volgens Van Os hebben ook het CDA en Heusden Transparant hem benaderd.

De Vlijmense rijschoolhouder voerde in de aanloop naar de verkiezingen in 2018 gesprekken met een aantal Heusdense partijen. Van Os wilde graag raadslid worden, vooral om zich hard te maken voor zaken rond verkeer en verkeersveiligheid. In zijn ogen was het nodige mis en nam de gemeente hem als inwoner niet serieus. Van Os sloot zich uiteindelijk aan bij coalitiepartij Heusden één, kwam op een onverkiesbare zesde plaats maar werd met voorkeursstemmen gekozen. ,,Maar de gesprekken met Gemeentebelangen waren toen ook al erg goed.”

Quote Ik ben meer een praktijk­man dan bestuurder. De partij wil in de volgende raadsperio­de verder met raadsleden die meer ‘bestuurder’ zijn Thomas van Os

Volgens Van Os krijgen leden van kleine fracties (Heusden één houdt er nu nog twee over) erg veel werk te verstouwen. ,,Ik ben meer een praktijkman dan bestuurder; ik heb veel contacten met mensen, zie en hoor veel dingen. De partij wil in de volgde periode verder met raadsleden die meer ‘bestuurder’ zijn." Van Os denkt bij een grotere partij meer ruimte te krijgen om vol op verkeer in te zetten. De Vlijmenaar is ervan overtuigd dat hij opnieuw met voorkeursstemmen gekozen wordt.

Volledig scherm Ans Merkx, partijvoorzitter Heusden één. © Paul Engelkes/gemeente Heusden Van Os zegt niet met ruzie weg te gaan en de coalitie te blijven steunen. Fractievoorzitter Hannie van den Dungen vindt het jammer dat Van Os opstapt. ,,Er valt goed met hem te werken. Maar ik denk dat het raadswerk hem is tegengevallen. In een kleine partij komt veel op je af.” Ze wijst erop dat als iemand met voldoende stemmen wordt gekozen, niemand hem of haar kan dwingen de zetel op te geven.

Ans Merkx, partijvoorzitter van Heusden één, stelt dat het bestuur in de aanloop naar de verkiezingen altijd met verschillende mensen spreekt. ,,Ook met Thomas. We hebben aangegeven dat mensen in een kleine fractie zich met meer dan één onderwerp bezig moeten houden. We hebben hem gevraagd of hij dat wel wilde. Hij wilde zich beraden, maar na de vakantie gaf Thomas gelijk aan bij Heusden één te stoppen.”

Volledig scherm Caspar van den Brandt, fractievoorzitter Gemeentebelangen Heusden. © Paul Engelkes Dat Van Os zijn zetel niet teruggeeft, vindt Merkx ‘niet chique'. ,,Hij is met voorkeursstemmen gekozen, dat klopt. Maar wij hebben hem de kans gegeven en op allerlei manieren geholpen.”

Fractievoorzitter Caspar van den Brandt van Gemeentebelangen (vijf zetels, coalitie) bevestigt dat Van Os met hem heeft gesproken. ,,Dat was honderd procent op zijn initiatief.” Gemeentebelangen heeft volgens Van den Brandt geen enkele toezegging richting Van Os gedaan. ,,Elk lid kan aangeven op de kandidatenlijst te willen, ook Van Os. Vervolgens bepaalt de kiescommissie wie op de lijst komen en in welke volgorde."

Dat neemt niet weg dat Van den Brandt Van Os er best bij zou willen hebben. ,,Wij proberen een zo gemêleerd mogelijke fractie te hebben, met diverse kwaliteiten. Daar zou Van Os met zijn kennis over verkeer best in passen. Er komen op dat terrein nog genoeg plannen op ons af.”