Verkeersprobleem in centrum Dussen door wegwerkzaamheden en afsluiting voor kermis

Omwonenden hebben zich met klachten bij de gemeente Altena gemeld. Sinds maandag is er dagelijks een stroom van auto’s en vrachtwagens die achteruit rijdend de Munsterkerk weer uit moet. Nu de kermis van start gaat, is de Munsterkerk al druk bezet met geparkeerde auto’s van bezoekers die niet op de Molenkade terecht kunnen.

De Molenkade in Dussen wordt opnieuw ingericht en daarom is deze doorgaande weg al enige weken afgesloten. Autoverkeer wordt via borden buiten en in het dorp geadviseerd om een andere route door Dussen te kiezen.

Doorstroming geblokkeerd

Met ingang van deze week is echter ook het Vrijheidsplein afgesloten vanwege de kermis. De doorstroming in het dorp is daarmee deels geblokkeerd. Voor bezoekers van buiten Dussen is het niet duidelijk dat de Munsterkerk slechts tot het Vrijheidsplein begaanbaar is.