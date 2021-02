Verkeersveiligheid krijgt alle aandacht in plannen Altena

Vrouw vreest ruiming graf zoontje in Sprang-Capelle: 'Het komt hard aan’

12 februari SPRANG-CAPELLE - Het is de vraag of de ruiming van algemene graven bij de begraafplaats aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle nog te stoppen is. Maar Mieke Kroonen deed donderdagavond een dringende oproep aan de gemeenteraad om het plan af te blazen. De grafsteen van haar overleden zoontje dreigt geruimd te worden.