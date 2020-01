Verkoop brandweerkazernes kost Heusden geld

VLIJMEN - Het moest eígenlijk nog even op de valreep van 2019 worden geregeld, de overdracht van de brandweerkazernes in Vlijmen en Heusden naar de veiligheidsregio. Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar veel financiële schade levert die vertraging niet op. De gemeente lijdt door de deal 40.000 euro verlies.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord neemt op veel plaatsen brandweerkazernes over van gemeenten. Daarmee wordt ze verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met huisvesting van de brandweer. De kazerne in Heusden (Garnizoenstraat) wordt ‘verkocht’ voor ruim 208.000 euro, die in Vlijmen (Burgemeester Zwaansweg) voor bijna 684.000 euro. Afgezet tegen de boekwaarde lijkt Heusden daarmee ruim 35.000 euro ‘winst’ te behalen.

Addertje

Maar er zit een addertje onder het gras: het achterstallig onderhoud. Bij de Heusdense kazerne gaat het om bijna 15.000 euro. In Vlijmen moet voor ruim 75.000 euro opgeknapt worden. Het vervelende is dat Heusden in totaal voor beide kazernes maar 15.000 euro apart heeft gezet. Kortom: Heusden legt op het achterstallige onderhoud 75.000 euro toe. Als daar de 35.000 euro winst vanaf gaat, blijft een tekort van 40.000 euro over.

De overdracht van de kazernes moest eigenlijk voor 1 januari geregeld zijn. Nu dat niet is gelukt, draait Heusden zelf op voor onderhoud en beheer van de kazernes, totdat de overdracht een feit is. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente vallen de gevolgen wel mee. ,,We verwachten dat de verkoop binnen een paar weken bij de notaris passeert. Daarna zijn de kosten voor de Veiligheidsregio.”

Zoeken naar plek in Drunen