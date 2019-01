Verkoop inventaris Catharinakerk: kerstgroepen met gratis knielkussentje

HEUSDEN - Zaterdag werd een deel van de inventaris van de St. Catharinakerk verkocht. De opbrengst was meer dan verwacht. Vijf kerkbanken deden een aardige duit in het zakje.

Elke kerk heeft een paar gelovigen die er werkelijk al hun energie insteken. Zo ook St. Catharinakerk in Heusden. Die is verkocht aan een projectontwikkelaar, dus zaterdag zou je Anton van Spijk bij het opruimen van de inventaris in het godshuis zien neuzen tussen de spullen. Een herseninfarct belet hem dat. Daarop is wel geanticipeerd. Van Spijk krijgt een schilderij waarop het interieur van de waterschapskerk, de voorganger van St. Catharina, is weergegeven. En een driepotige misdienaarstoel, waarop Anton begin jaren vijftig zat tijdens de mis. ,,Anton verdient dit", zegt Bert Kops, wiens vader koster was in deze kerk. ,,Deze kerk was zijn tweede thuis. Hij was er ook acoliet, hield het archief nauwgezet bij. Anton was een halve pastoor."

De afgelopen twee weken lang liep Piet Jonkers, door het kerkbestuur gevraagd om de ontruiming in goede banen te leiden, trappen naar de zolder en kelder van de kerk op en af. ,,Ik had gelukkig wel hulp van vier mannen van de schoffelploeg in Elshout", zegt Jonkers, ,,anders was het niet te doen. Er lag zo veel opgeslagen."

Appartementen

's Morgens gaan de geprijsde artikelen de deur uit. Knielkussentjes zijn er in overvloed, die kunnen bezoekers gratis meenemen. Jonkers: ,,De spullen hebben meer opgeleverd dan verwacht. Komt ook doordat we vijf kerkbanken kwijt konden. De rest van die banken? Die neemt Pullens over, wil ze als ornamenten terug laten komen in dit gebouw." Daarin zullen appartementen verrijzen.

Opbrengst

's Middags is er een veiling van de meer interessante, grotere stukken. Zo komen er twee kerstgroepen en een kerststal onder de hamer, een aantal veelarmige kandelaars. Opkopers, die meestal vooraan staan, mogen na de veiling de kruimels tot zich nemen. ,,Dat hebben we expres gedaan. Eerst het kerkvolk de kans geven om een herinnering in huis te halen", zegt Kops. ,,Ja, daar is veel gebruik van gemaakt. Ik heb heel wat kerkbanknummers los moeten schroeven." Over de opbrengst, die aan de reserves van parochie Wonderbare Moeder zullen worden toegevoegd, wil Jonkers niets prijsgeven. ,,Houd er maar op dat het meer is dan verwacht."