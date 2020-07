Verlaten aula in Herpt moet pleisterplaats worden voor een goed gesprek

HERPT - Jarenlang was de aula van gemeentelijke begraafplaats Buytenhove gesloten. Nu staan de deuren een paar dagen per week weer open. Sandra Holm is er neergestreken en knapte de aula grotendeels op. Vanaf nu is er tijd voor koffie en een goed gesprek.

Hans en Ria Couwenberg uit Oudheusden maken regelmatig een ommetje. Daarbij slaan ze gemeentelijke begraafplaats Buytenhove, waar de ouders van Hans en een nichtje liggen begraven, nooit over. ,,Het is ons rustpunt. We drinken er koffie, met een koek erbij," zegt hij. Altijd buiten, maar dat is sinds vorige week donderdag veranderd: de aula, die jarenlang was gesloten, nodigt tussen woensdag en zondag van half elf tot halfvijf iedereen uit om er wat te drinken.

Sfeervol

Dat de deuren weer open zijn, is te danken aan Sandra Holm, die sinds een jaar in Herpt woont. ,,Met wandelingen kwam ik regelmatig op deze begraafplaats. Om er te genieten van de natuur, de rust. Het is een mooie, spirituele plek. Maar dat gebouw vroeg om aandacht. Mensen die hier regelmatig komen, hebben dikwijls een verhaal te vertellen of willen dat aan iemand kwijt. Het sfeervolle gebouw is er bij uitstek geschikt voor om ze liefdevolle aandacht te schenken."

Dus besloot Holm, die een op senioren gericht verhuisbedrijf heeft, de eigenaar te polsen. De gemeente Heusden ging akkoord. Wel was er een restrictie: alcohol schenken mag niet. Een naam was snel gevonden: Mejuffrouw Bax, gerelateerd aan het bakske koffie. ,,Ze ligt hier begraven, een weledelgestrenge dame. Ze had landgoederen en was heel gelovig. Zo heeft ze de kerk van Elshout nog een altaar geschonken." Het gebouw zelf heeft de tijdgeest uitstekend doorstaan. Flink poetsen, nieuwe gordijnen, tafels, een vrolijke twist: de binnenkant ziet er weer uitnodigend uit.

Zusters van liefde

Vanwege haar eigen bedrijf kan Holm (55) niet in haar eentje de Baxkes koffie, eventueel met een geBaxke aanbieden. Dus heeft ze vrijwilligers gezocht, Zusters van Liefde, de naam is ingefluisterd door een grafzerk. Overigens: vrouwen én mannen. ,,Maar het dekt wel volledig de lading. De vrijwilligers zijn mensen die niet alleen een luisterend oor hebben en dus daadwerkelijk interesse hebben in mensen, ze zijn ook allemaal zzp'er in het sociale domein."

Rianne Klerkx uit Rosmalen had zich als eerste aangemeld; ze kent Sandra Holm goed. Voor haar werk mag Klerkx, die holistisch massagetherapeut is, het gebouw twee keer per maand gebruiken. Holm: ,,Ze willen regelmatig activiteiten houden, workshops en lezingen."

Heerlijk werken

Maar er is zeker meer mogelijk. ,,Vanwege corona werken steeds meer mensen thuis. Ik kan me voorstellen dat je er een keer helemaal uit wil. Hier kun je heerlijk werken, in alle rust. En tijd maken voor een goed gesprek."

Het is een mooi initiatief. Tegelijkertijd: de algemene begraafplaats ligt tussen Heusden en Herpt, het is bepaald geen zichtlocatie. Kortom, komt er wel volk? ,,Opvallend veel, elke dag wel vijftien mensen. En in het weekend het dubbele. En als Mejuffrouw Bax zich rond gaat zingen, wordt het hopelijk een pleisterplaats."

Niet te vergeten: de dodenakker ligt pal aan een fietsroute. ,,Bij het fietspad zetten we zeker een bordje. Ja, ik heb er alle vertrouwen in dat dit een succes wordt."

Moet er nog wel een hobbeltje worden genomen om ook in de winter open te blijven: de cv-ketel is kapot. Een broeder met liefde, met verstand van zaken en twee rechterhanden is van harte welkom om die te repareren. Loon: koffie, een taartje en een fijn gesprek.