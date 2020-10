Vermilion: 'Fracking en boren kan veilig in Waalwijk'

,,We winnen daar al dertig jaar gas en hebben daarbij ook een aantal keer gebruikgemaakt van hydraulische stimulatie (fracking, red.). De bodem is in al die jaren op het diepste punt niet meer dan anderhalve centimeter gedaald, terwijl we van maximaal 4 centimeter zijn uitgegaan. En er is geen enkele aardbeving geweest."

Ook de raadsvrouw van minister Wiebes van Economische Zaken benadrukte dat er met het nieuwe winningsplan voor Waalwijk-Noord slechts sprake is van verwaarloosbare risico's voor omwonenden en gebouwen. Zij verwees daarbij naar de recente uitspraak over het gaswinningsplan voor Loon op Zand, waar de Raad van State in augustus alle bezwaren tegen een vergelijkbaar gaswinplan heeft afgewezen.

Milieuonderzoek

Tegenstanders, waaronder de gemeente Aalburg, waterschap Rivierenland en De Efteling, zien het niet zo zonnig en eisten minstens een uitgebreid Milieueffectonderzoek (MER) naar het nieuwe winningsplan voor Waalwijk-Noord. Zij vinden dat er meer onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijke negatieve effecten van extra gaswinning op de omgeving, die bovendien langer doorgaat dan eerst de bedoeling was. Juist omdat een deel van het gasveld onder de rivier ligt, vrezen gemeente en waterschap extra risico's voor de dijken en het riviergebied. De raadslieden van het ministerie en Vermilion wezen de tegenstanders erop dat er uitgebreid gemonitord wordt en dat er na 27 jaar gaswinnen uit de bestaande putten in Waalwijk-Noord nog nooit één incident is geweest.

De zegsman van het gaswinbedrijf legde omstandig uit dat het weinig zin heeft om na 30 jaar gaswinnen alsnog een uitgebreid MER-onderzoek te doen, 'want we hebben al flink wat onderzoek gedaan naar de risico's op bodembewegingen. Die onderzoeken zijn veel uitgebreider dan die in het kader van een MER worden voorgeschreven. En als we alsnog twee nieuwe putten gaan boren of de eerste proefput uit 1987 voor gaswinning geschikt maken, moeten we nieuwe vergunningen aanvragen en kan daar weer apart bezwaar tegen aangetekend worden. Dan zal ook opnieuw bekeken worden of een MER noodzakelijk is'.

Kleine kans

Verder lijkt de kans klein dat de hoogste bestuursrechter in de zaak Waalwijk-Noord fracking (hydraulische stimulatie) alsnog gaat verbieden, terwijl de Raad dat bij Loon op Zand heeft goedgekeurd. Het bestuursrechtscollege gaf daar toestemming, omdat het om een zeer beperkte toepassing van fracking gaat, namelijk alleen voor het stimuleren van de gebruikelijke gaswinning. De Raad van State gaat alle bezwaren goed bestuderen.