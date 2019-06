Vermilion krijgt zijn zin: bedrijf mag tot en met 2022 naar gas boren bij locatie Sprang

Volgens het ministerie krijgt Vermilion hiermee de tijd om zoveel gas te winnen als is vastgesteld in een winningsplan waarmee al in 2013 is ingestemd. Geografisch ligt het gasveld Sprang in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk.

‘Dringend advies’

De gemeente Waalwijk en Loon op Zand lieten in een eerder stadium nog weten dat gaswinning bij locatie Sprang dient te stoppen. Daartoe gaven de gemeente een ‘dringend advies’ aan minister Eric Wiebes. ,,De gaswinning stuit op wantrouwen, onrust en verzet onder de bevolking”, gaf het Waalwijkse college de minister onder meer mee. Ook druist het in tegen het streven van Waalwijk om in 2043 een klimaatneutrale gemeente te worden.

Felle discussie

In de regio woedt al langer een felle discussie over gaswinning. Die spitst zich vooral toe in twee plannen van Vermilion om tot 2026 extra gas te winnen in de regio, de winningsgebieden Loon op Zand/Tilburg en Waalwijk-Noord. Hiertegen is verzet van de gemeenten, het waterschap, de provincie en burgers. Niet alleen leven er zorgen over de gevolgen voor natuur en milieu, maar volgens de tegenstanders druist het initiatief ook tegen alle ambities in om in het gasverbruik terug te dringen. De beide plannen zijn inmiddels in procedure bij de Raad van State.

Bezwaar