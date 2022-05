Vermilion ziet af van nieuwe gasboring op locatie Sprang: gasveld kleiner dan gedacht

Altena aarzelt over aanpak problemen jeugdzorg: ‘Samenwer­king ja, maar niet ten koste van alles’

ALTENA - Dat het nu niet goed gaat in de jeugdzorg, daar is de politiek in Altena helemaal van overtuigd. Maar er zijn flinke twijfels of de beoogde regionale aanpak van Altena met Breda, Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg vruchten afwerpt.

18 mei