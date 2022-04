Vermiste 14-jarige jongen uit Almkerk is in België gevonden

Animaties van bureau Mitsi gaan de hele wereld rond: ‘Holy shit, we kunnen hier geld mee verdienen’

TILBURG - Net gestart sliepen ze op de grond en bank in een piepklein appartement, nu zien de mannen van animatiestudio Mitsi hun werk de wereld over gaan. In campagnes voor Nike of met een karikaturaal oorlogsfilmpje dat meer dan 70 miljoen keer werd bekeken. ,,In het begin ben je door alles hyper, maar de opdrachtgevers werden steeds groter en groter.”

5 april