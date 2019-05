Vermiste Nachtwacht van Peter Nuijten uit Oosterhout weer te bewonderen

Na een grondige restauratie is het kunstwerk van Peter Nuijten vanaf zondag te bewonderen in Galerie In De Oude Toren in Oosterhout.

Recordpoging

Nuijten schilderde zijn Nachtwacht in september 2002. Hij deed mee aan de Recordpogingendag van verpleeghuis De Riethorst in Geertruidenberg. Binnen twaalf uur wilde hij de wereldberoemde Nachtwacht van Rembrandt naschilderen, in dezelfde stijl en hetzelfde formaat.

Een foto van de Nachtwacht in Mauritsstaete in Geertruidenberg uit 2008.

Dat viel echter niet mee. ,,Na twaalf uur had ik ongeveer een derde af'', vertelt Nuijten. ,,Een dokter van De Riethorst motiveerde mij om het toch af te maken.''

Zaal vol

De bewoners keken in die tijd hun ogen uit als Nuijten aan 'de Nachtwacht van de Riethorst' werkte. ,,Als ik aan het schilderen was, zat de zaal vol. De mensen vonden het mooi om het te zien groeien.''

Het doek van 3,60 meter hoog en 4,20 meter breed bleef daarom enkele jaren in de Riethorst. Daarna ging het schilderij naar zalen en zolders van verschillende zorgcentra. Het kunstwerk raakte uit beeld en Nuijten had geen idee waar het was gebleven.

Grote gevolgen

Ton Damen uit Hank, voorzitter van de stichting Vrienden van De Riethorst, wist dat wel: op een zoldertje van verpleeghuis Altenahove in Almkerk. Nuijten en Damen schrokken toen ze het doek daar afgelopen najaar aantroffen. Het kunstwerk was niet opgerold maar opgevouwen en dat had grote gevolgen.

Nuijten: ,,Ik zag direct dat op de vouwen de vernis was gescheurd. Daar was vocht onder gekomen, waardoor er een melkachtige waas op zat.

De afgelopen maanden heeft Nuijten dan ook heel wat tijd besteed aan het restaureren van zijn Nachtwacht. ,,Eerst heb ik de vernislaag er gedeeltelijk afgehaald, waarna ik wat beschadigingen heb weggewerkt. Met een andere vernis lukte het vervolgens om de witte vlekken te verwijderen.'' Bovendien maakte Nuijten een nieuwe houten lijst voor het doek. Waar Rembrandt vier jaar nodig had voor het origineel, deed Nuijten uiteindelijk 55 uur over zijn Nachtwacht.

Niet alle details

Hij is echter nooit van plan geweest om het meesterwerk exact na te maken. Zo heeft hij niet alle details uitgewerkt en heeft hij ook zichzelf een plaatsje op het doek gegeven. ,,De man met de helm op'', wijst hij, ,,dat ben ik.''

Nuijten bereidde zich destijds goed voor op zijn recordpoging. ,,Ik ben naar het Rijksmuseum gegaan en heb daar de echte Nachtwacht intensief bestudeerd.''

Uitdagingen

Toch zaten er voor Nuijten nog volop uitdagingen in het werk. Vooral Willem van Ruytenburch, de man in het gouden pak, kostte hem veel tijd. ,,De stofuitdrukking van zijn kostuum was lastig. Later heb ik hem nog eens apart geschilderd en toen lukte dat beter.''

Vanaf komende zondag hangt het schilderij de rest van het jaar in het stiltecentrum bij de galerie. Waar het kunstwerk na dit Rembrandtjaar komt te hangen, is nog niet bekend. ,,Het is de bedoeling dat we onze Nachtwacht dit jaar nog gaan veilen'', vertelt Damen. ,,De opbrengst gaat naar de stichting Vrienden van De Riethorst, zodat we activiteiten kunnen organiseren voor de bewoners, het personeel en de vrijwilligers. Ook schaffen we als stichting spullen aan die niet in een normaal budget van een zorglocatie passen, zoals een internethoek.''