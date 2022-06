Verplaatst vervuiling onder Metal Valley zich nu wel, of niet? Dat wil Heusden Transparant weten

Blije gezichten en hardwerken­de deelnemers tijdens Autojumble Waalwijk: ‘Trots op dat ik er één heb’

150 Engelse wagens stalen de show tijdens de Autojumble in Waalwijk. Het evenement, dat zondag op het Lidoterrein plaatsvond, trok veel bezoekers. ,,We zijn de gemeente Waalwijk dankbaar dat we het hier mogen organiseren, want op dit terrein kunnen veel mensen terecht”, zegt organisator Michiel van de Boomen.

19 juni