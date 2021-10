Verplichte coronacheck bij horeca: nul boetes en twee waarschuwingen in de Langstraat

Waarschuwing

De exploitanten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de controle van het QR-bewijs. De gemeenten houden steekproefsgewijs toezicht of zij zich aan die regels houden. Heusden laat desgevraagd weten dat twee horeca-zaken een waarschuwing hebben gekregen. In Waalwijk staat de teller op nul, net als in Loon op Zand. Of dat betekent dat bijna iedereen zich aan de regels houdt, is lastig te zeggen.