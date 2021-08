Verroeste trekker herleeft door familie Klerks. ‘Bij elke proefrit kwam er een mankement voor de dag’

Hans Klerks (78) uit Haarsteeg groeit op in het gemengd bedrijf van zijn vader, in een tijd dat de landbouwmechanisatie zijn intrede doet. Hans verrijkt zijn interesse en inzichten in de techniek op de Praktijk Landbouw School in Ede en avondopleidingen in de regio. De technische kennis wordt grootschalig in de praktijk gebracht bij werkgever Gebroeders Van Hulten, gespecialiseerd in landbouwmechanisatie, en kleinschalig in de eigen schuur.