Verse groenten en fruit uit de Biesbosch, op je bordje bij het Oogstpark

Oogstpark

De Sleeuwijkse heeft de koksopleiding doorlopen en ging daarna aan de slag bij Herberg Kop van ‘t Land. En toen kwam het Oogstpark op haar pad. ,,Ik heb eerst nog getwijfeld, of ik niet eerst beter moest worden in mijn vak. Maar hier kan ik alles zelf bedenken en doen.” En dus waagde ze de stap.



Fietsers en wandelaars ploffen dankbaar neer op het terras, op zoek naar plekje in de schaduw of juist in de zon. Saaman zet een glas zelfgemaakte siroop op tafel. ,,Dat verkopen we hier ook. En zelfgemaakte olieën. Later willen we ook een oogsttafel neerzetten, zodat mensen ook hier groenten en fruit kunnen kopen.”