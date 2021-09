Versleten? Nee hoor! Vrachtwagen met 2 miljoen op de teller toert nog door de Benelux

Sommige vrachtwagenchauffeurs moeten wat vreemd hebben opgekeken toen ze onlangs een DAF XF 105 op een parkeerplaats in de buurt van Beekbergen voor- en achteruit zagen rijden. Onderwijl had Arie Hoeke alleen maar oog voor de kilometerteller. En toen was het moment daar, al pakte het even wat anders uit dan de Wijk en Aalburger had verwacht. Van 1.999.999 kilometer sprongen de cijfers niet naar 2.000.000, maar verschenen er alleen maar nullen voor het fotomoment. Alsof zijn vrachtwagen gloednieuw van de lopende band was gerold.