Verstandelijk beperkte bewoners missen hulphond Tooske: ‘Het moet in Opsporing Verzocht!’

De verdwijning van huishond Tooske is hard aangekomen bij Ardy, een van de bewoners van het Thomashuis in Nieuwkuijk. ,,Hij is er nu niet”, zegt zorgondernemer Berna van den Dungen. ,,Hij is naar zijn dagopvang.” Maar hij heeft maatregelen genomen voor als Tooske terugkomt. Bij de grote tafel in de achtertuin staat een grote hondenmand, met een lekker warme schapenvacht erin gedrapeerd. En een grote emmer water. Ze zou best eens dorst kunnen hebben.