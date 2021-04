Versteeg Metaal Groep overgenomen door B&G Hekwerk

Witte rook: biblio­theek en De Voorste Venne eens over verhuizing

16:52 DRUNEN - De bibliotheek in Drunen kan verhuizen naar cultureel centrum De Voorste Venne. Die conclusie trekken de beide besturen, nadat ze in opdracht van de gemeente onderzoek hebben gedaan naar zo'n verhuizing. De bieb moet komen in de ruimte van poppodium Utopia. De opening staat gepland in 2023.